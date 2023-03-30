Российская электроника получила преимущество над зарубежной при госзакупках
Мишустин подписал постановление о преимуществе российской электроники над зарубежной при госзакупках
Электроника с российскими процессорами получит преимущество при проведении госзакупок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства отметил, что по поручению президента кабмин продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета.
"Подписано постановление, которое даёт преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Если на конкурс поступит такая заявка, у неё будет приоритет", — заявил Мишустин на заседании правительства.
Если же такой заявки не поступит, то преимущество получит российская электроника с зарубежными компонентами. Иностранная техника будет рассматриваться только при отсутствии конкурентов из РФ, указал премьер. Такой подход позволит поддержать отечественных производителей и сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, подчеркнул председатель кабмина, добавив, что в средней и долгосрочной перспективе это должно оказать положительное воздействие на российские проекты.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России. Глава государства заявил, что страна должна вывести на новый уровень собственные наиболее важные технологии в ряде отраслей, в том числе в IT, транспорте и фармацевтике.
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