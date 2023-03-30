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30 марта, 12:37

Российская электроника получила преимущество над зарубежной при госзакупках

Мишустин подписал постановление о преимуществе российской электроники над зарубежной при госзакупках

Электроника с российскими процессорами получит преимущество при проведении госзакупок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что по поручению президента кабмин продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета.

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"Подписано постановление, которое даёт преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Если на конкурс поступит такая заявка, у неё будет приоритет", — заявил Мишустин на заседании правительства.

Если же такой заявки не поступит, то преимущество получит российская электроника с зарубежными компонентами. Иностранная техника будет рассматриваться только при отсутствии конкурентов из РФ, указал премьер. Такой подход позволит поддержать отечественных производителей и сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, подчеркнул председатель кабмина, добавив, что в средней и долгосрочной перспективе это должно оказать положительное воздействие на российские проекты.

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Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России. Глава государства заявил, что страна должна вывести на новый уровень собственные наиболее важные технологии в ряде отраслей, в том числе в IT, транспорте и фармацевтике.

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Shutterstock

Никита Никонов
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