Кардиолог развеяла миф о пользе красных продуктов для сердца

Цвет продуктов не говорит о наличии в их составе какого-то одного и того же вещества, влияющего на полезность для органов, поэтому теория о красной еде и её воздействии на сердце — миф. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала кардиолог и врач функциональной диагностики клиники Medical On в Красноярске Юлия Черепнина. Она рассказала, что на самом деле поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалиста, во-первых, для профилактики болезней сердца и при наличии уже имеющихся важно ограничивать потребление поваренной соли. Также рекомендуется придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, чтобы не было дефицита витаминов и минералов. Ещё при большинстве хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и для их профилактики рекомендуется умеренное ограничение жиров животного происхождение с содержанием холестерина.

Хотя полностью исключать их из рациона и придерживаться вегетарианства не нужно. Ещё для работы сердца нужно железо, которое содержится в печени куриной, свиной, говяжьей, а также кунжуте, морской капусте и морепродуктах. Следует съедать 400 грамм овощей и фруктов в день, поскольку в них есть необходимая для сердца растительная клетчатка.

"Для работы сердца необходим калий. Поэтому нужно ввести в рацион богатые им продукты. Например, белые сушёные грибы, сухофрукты, соя, пшеничные отруби, бананы, орехи, зелень. К полезным для сосудистой системы относятся также омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно богата ими жирная рыба: тунец, сёмга, сардины, лосось", — объяснила врач.