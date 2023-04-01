В Москве женщина получила травмы при обрушении крыльца аптеки

В Москве при обрушении крыльца аптеки пострадала женщина. Как стало известно Лайфу, она упала в образовавшийся провал.

В Москве женщина пострадала при обрушении крыльца возле аптеки. Видео © LIFE

Инцидент произошёл перед входом в аптеку на улице Краснодарской. Пострадавшая женщина получила травмы, её госпитализировали. На данный момент неизвестна тяжесть увечий, полученных ею при падении.

По какой причине обвалилось крыльцо аптеки, пока не уточняется. Как гласит объявление на двери организации, сейчас она закрыта по техническим причинам.