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1 апреля, 09:55

В Москве женщина получила травмы при обрушении крыльца аптеки

<p>В Москве у входа в аптеку обрушилось крыльцо. Фото © LIFE</p>

В Москве у входа в аптеку обрушилось крыльцо. Фото © LIFE

В Москве при обрушении крыльца аптеки пострадала женщина. Как стало известно Лайфу, она упала в образовавшийся провал.

В Москве женщина пострадала при обрушении крыльца возле аптеки. Видео © LIFE

Инцидент произошёл перед входом в аптеку на улице Краснодарской. Пострадавшая женщина получила травмы, её госпитализировали. На данный момент неизвестна тяжесть увечий, полученных ею при падении.

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По какой причине обвалилось крыльцо аптеки, пока не уточняется. Как гласит объявление на двери организации, сейчас она закрыта по техническим причинам.

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Пролетарского района Ростовской области получил осколочные ранения рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предварительно, времён Великой Отечественной войны.

Илья Суриков
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