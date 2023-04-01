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1 апреля, 10:50

Москвичей предупредили об арктических вторжениях в апреле

Синоптик Леус: Арктические вторжения ждут Москву во второй и третьей декаде апреля

В апреле Москву ожидают серьёзные арктические вторжения, однако температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что во втором весеннем месяце холода уже не такие мощные, но случаются регулярно.

"Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декады месяца", — написал синоптик в телеграм-канале.

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Он добавил, что похолодание в эти периоды обнулит тепло других дней, поэтому температурный режим в российской столице окажется в рамках климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в апреле будет дождливо в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях. Избыток осадков также прогнозируется на значительной территории азиатской части РФ.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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