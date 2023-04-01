Москвичей предупредили об арктических вторжениях в апреле

В апреле Москву ожидают серьёзные арктические вторжения, однако температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что во втором весеннем месяце холода уже не такие мощные, но случаются регулярно.

"Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декады месяца", — написал синоптик в телеграм-канале.

Он добавил, что похолодание в эти периоды обнулит тепло других дней, поэтому температурный режим в российской столице окажется в рамках климатической нормы.