Вильфанд рассказал, в каких регионах апрель будет дождливым

В апреле будет дождливо в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, а также на значительной территории азиатской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине — везде количество осадков будет больше нормы", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Что касается температуры, она будет около нормы на большей части европейской территории России, а также в значительной мере в азиатской части страны. В Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях будет даже теплее обычного.