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1 апреля, 01:30

Вильфанд рассказал, в каких регионах апрель будет дождливым

Вильфанд: На большой территории азиатской части России будет избыток осадков

В апреле будет дождливо в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, а также на значительной территории азиатской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине — везде количество осадков будет больше нормы", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Что касается температуры, она будет около нормы на большей части европейской территории России, а также в значительной мере в азиатской части страны. В Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях будет даже теплее обычного.

По словам Вильфанда, в апреле периоды холодной и тёплой погоды будут чередоваться, как и периоды пасмурной и солнечной.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Григорьев
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