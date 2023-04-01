Вильфанд рассказал, в каких регионах апрель будет дождливым
Вильфанд: На большой территории азиатской части России будет избыток осадков
В апреле будет дождливо в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, а также на значительной территории азиатской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине — везде количество осадков будет больше нормы", — приводит ТАСС слова метеоролога.
Что касается температуры, она будет около нормы на большей части европейской территории России, а также в значительной мере в азиатской части страны. В Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях будет даже теплее обычного.
По словам Вильфанда, в апреле периоды холодной и тёплой погоды будут чередоваться, как и периоды пасмурной и солнечной.
Напомним, ранее на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи автомобилей застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. Открыть движение удалось лишь на следующий день.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова