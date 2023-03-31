Метеоролог раскрыл, какие "первоапрельские шутки" приготовила погода россиянам

Погода приготовила россиянам "первоапрельские шутки": в ряде регионов в субботу ожидаются совсем не весенние морозы и метели. Так, в Иркутске будет до -15 градусов, а в "тёплой" Ростовской области уже выпало до 16 см снега. При этом почти жара ожидается в Благовещенске и Хабаровске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Первоапрельские шутки" немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 сантиметров снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье — снег, метели. На юге региона — пыльные бури и ветер до 20–25 м/с. При этом роскошные +16...+18 — в Благовещенске, Хабаровске", — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

По его словам, не исключён приятный рекорд на полюсе холода в Оймяконе и Верхоянске (Якутия). С вероятностью до 95% воздух там прогреется до +1...+3. При этом уже 4 апреля там ожидается -25 градусов.

В обеих столицах 1 апреля будет чуть снежно, при этом в Москве снег днём перейдёт в дождь, дневная температура составит +7...+9. В Екатеринбурге 1 апреля будет +10...+12.