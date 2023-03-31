Метеоролог раскрыл, какие "первоапрельские шутки" приготовила погода россиянам
Метеоролог Шувалов: 1 апреля в ряде регионов РФ ожидаются морозы и метели
Погода приготовила россиянам "первоапрельские шутки": в ряде регионов в субботу ожидаются совсем не весенние морозы и метели. Так, в Иркутске будет до -15 градусов, а в "тёплой" Ростовской области уже выпало до 16 см снега. При этом почти жара ожидается в Благовещенске и Хабаровске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Первоапрельские шутки" немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 сантиметров снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье — снег, метели. На юге региона — пыльные бури и ветер до 20–25 м/с. При этом роскошные +16...+18 — в Благовещенске, Хабаровске", — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
По его словам, не исключён приятный рекорд на полюсе холода в Оймяконе и Верхоянске (Якутия). С вероятностью до 95% воздух там прогреется до +1...+3. При этом уже 4 апреля там ожидается -25 градусов.
В обеих столицах 1 апреля будет чуть снежно, при этом в Москве снег днём перейдёт в дождь, дневная температура составит +7...+9. В Екатеринбурге 1 апреля будет +10...+12.
По словам Шувалова, в апреле потеплеет на юге России. Ростов-на-Дону, который сегодня занесён снегом, с 1 апреля начнёт "отогреваться": ожидается +10...+12 градусов, а к 4 апреля — уже +16...+18. Метеоролог считает, что +20 на градусниках термометров в выходные увидят жители Сочи.
Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи автомобилей застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. Сейчас затор сократился до 17 километров, сотрудники МЧС вытаскивают из снежного плена водителей и пассажиров, уже началось движение в обе стороны трассы.
Агентство "Москва"