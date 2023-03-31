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31 марта, 15:39

Метеоролог раскрыл, какие "первоапрельские шутки" приготовила погода россиянам

Метеоролог Шувалов: 1 апреля в ряде регионов РФ ожидаются морозы и метели

Погода приготовила россиянам "первоапрельские шутки": в ряде регионов в субботу ожидаются совсем не весенние морозы и метели. Так, в Иркутске будет до -15 градусов, а в "тёплой" Ростовской области уже выпало до 16 см снега. При этом почти жара ожидается в Благовещенске и Хабаровске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Первоапрельские шутки" немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 сантиметров снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье — снег, метели. На юге региона — пыльные бури и ветер до 20–25 м/с. При этом роскошные +16...+18 — в Благовещенске, Хабаровске", рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

По его словам, не исключён приятный рекорд на полюсе холода в Оймяконе и Верхоянске (Якутия). С вероятностью до 95% воздух там прогреется до +1...+3. При этом уже 4 апреля там ожидается -25 градусов.

В обеих столицах 1 апреля будет чуть снежно, при этом в Москве снег днём перейдёт в дождь, дневная температура составит +7...+9. В Екатеринбурге 1 апреля будет +10...+12.

По словам Шувалова, в апреле потеплеет на юге России. Ростов-на-Дону, который сегодня занесён снегом, с 1 апреля начнёт "отогреваться": ожидается +10...+12 градусов, а к 4 апреля — уже +16...+18. Метеоролог считает, что +20 на градусниках термометров в выходные увидят жители Сочи.

Жителям юга России рассказали, когда закончится снежный апокалипсис

Жителям юга России рассказали, когда закончится снежный апокалипсис

Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи автомобилей застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. Сейчас затор сократился до 17 километров, сотрудники МЧС вытаскивают из снежного плена водителей и пассажиров, уже началось движение в обе стороны трассы.

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Агентство "Москва"

Александра Вишнякова
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