Водонаева заявила, что лишит сына наследства, чтобы он рос сильным и самостоятельным

Российская телеведущая Алёна Водонаева намерена лишить сына наследства, чтобы он не вырос слабым человеком. По её словам, после достижения совершеннолетия парень должен будет начать взрослую жизнь и зарабатывать.

Так она прокомментировала новость о том, что актёры Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят пожертвовать 275 миллионов долларов, чтобы ничего не оставлять своим детям.

"Правильно! Мы давно уже такое решение приняли в семье. Мы, конечно, не про 275 миллионов долларов, но ни-че-го! Никаких завещаний. Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же", — написала Водонаева в телеграм-канале.

По словам телеведущей, для неё удивительно, когда знающие цену деньгам взрослые люди стремятся оставить детям даже небольшие деньги в наследство. Она считает, что важно вырастить замотивированную личность, не привязанную к "папкиным и мамкиным" деньгам.

Водонаева добавила, что у её 12-летнего сына Богдана есть регистрация в одной из её квартир в Москве. Это необходимо ради безопасности — на случай, если с родителями ребёнка что-то произойдёт.