Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 11:39

Водонаева заявила, что лишит сына наследства, чтобы он рос сильным и самостоятельным

Российская телеведущая Алёна Водонаева намерена лишить сына наследства, чтобы он не вырос слабым человеком. По её словам, после достижения совершеннолетия парень должен будет начать взрослую жизнь и зарабатывать.

Так она прокомментировала новость о том, что актёры Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят пожертвовать 275 миллионов долларов, чтобы ничего не оставлять своим детям.

"Правильно! Мы давно уже такое решение приняли в семье. Мы, конечно, не про 275 миллионов долларов, но ни-че-го! Никаких завещаний. Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же", — написала Водонаева в телеграм-канале.

По словам телеведущей, для неё удивительно, когда знающие цену деньгам взрослые люди стремятся оставить детям даже небольшие деньги в наследство. Она считает, что важно вырастить замотивированную личность, не привязанную к "папкиным и мамкиным" деньгам.

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Водонаева добавила, что у её 12-летнего сына Богдана есть регистрация в одной из её квартир в Москве. Это необходимо ради безопасности — на случай, если с родителями ребёнка что-то произойдёт.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко призвала внимательно относиться к вопросу вступления в наследство.

Обложка ©

ТАСС / Клементьева Елизавета

Илья Суриков
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