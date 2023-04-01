Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 12:01

Глава Минобороны ФРГ предупредил Европу о "вызовах, которые трудно себе представить"

Писториус: Европу ждут большие проблемы, если следующий президент США отдалится от НАТО

Страны Евросоюза столкнутся с большими проблемами, если следующий президент США отдалится от европейцев и НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Если произойдёт наихудший сценарий и в Белый дом придёт американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнёмся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Также Писториус подчеркнул, что следующему лидеру США придётся сосредоточиться ещё и на Индо-Тихоокеанском регионе. А это уже означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", резюмировал глава Минобороны ФРГ.

Главе Еврокомиссии напророчили пост генсека НАТО

Главе Еврокомиссии напророчили пост генсека НАТО

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. К слову, бывший американский лидер Дональд Трамп, который уже официально заявил о намерении принять участие в борьбе за пост главы государства, неоднократно обвинял НАТО в эскалации на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров