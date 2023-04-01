Глава Минобороны ФРГ предупредил Европу о "вызовах, которые трудно себе представить"

Страны Евросоюза столкнутся с большими проблемами, если следующий президент США отдалится от европейцев и НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Если произойдёт наихудший сценарий и в Белый дом придёт американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнёмся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Также Писториус подчеркнул, что следующему лидеру США придётся сосредоточиться ещё и на Индо-Тихоокеанском регионе. А это уже означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", резюмировал глава Минобороны ФРГ.