Глава Минобороны ФРГ предупредил Европу о "вызовах, которые трудно себе представить"
Писториус: Европу ждут большие проблемы, если следующий президент США отдалится от НАТО
Страны Евросоюза столкнутся с большими проблемами, если следующий президент США отдалится от европейцев и НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
"Если произойдёт наихудший сценарий и в Белый дом придёт американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнёмся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.
Также Писториус подчеркнул, что следующему лидеру США придётся сосредоточиться ещё и на Индо-Тихоокеанском регионе. А это уже означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", резюмировал глава Минобороны ФРГ.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. К слову, бывший американский лидер Дональд Трамп, который уже официально заявил о намерении принять участие в борьбе за пост главы государства, неоднократно обвинял НАТО в эскалации на Украине.
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