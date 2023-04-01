Орнитолог предположил, что стало причиной отравления кондора в Московском зоопарке

Посетители Московского зоопарка могли намеренно отравить крысиным ядом кондора Кузю, которого нашли лежащим в поилке в судорогах. Так считает президент Ассоциации любителей птиц и врач-орнитолог Владимир Романов.

Эксперт указал, что эта птица очень выборочно подходит к пище, дать отравленную еду ей могли только обманным путём. По его словам, кондор питается мясными продуктами, он может без последствий употреблять даже что-то не совсем свежее, поскольку является падальщиком.

"Если посетитель подкинет что-то не первой свежести, это не является противопоказанием для кондора как для птицы, для вида. Если он ещё решит съесть, понимаете, в чём вопрос, потому что у них обоняние хорошо развито, вкусовые рецепторы тоже развиты хорошо. То есть её можно только обмануть, подсунуть туда отравленные специально продукты. Хлеба они не едят, сладостей не едят, это чушь", — сказал специалист в беседе с "Газетой.ru".

По мнению орнитолога, птицу могли накормить ядом для крыс или тараканов. Он предположил, что впоследствии будет возбуждено уголовное дело, если речь идёт о намеренном отравлении кондора.