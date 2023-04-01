ВСУ потеряли до 100 бойцов и технику на Краснолиманском направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Также за сутки противник лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и гаубицы Д-30, добавил Конашенков.