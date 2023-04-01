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Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 12:45
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ВСУ потеряли до 100 бойцов и технику на Краснолиманском направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Также за сутки противник лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и гаубицы Д-30, добавил Конашенков.

Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ
Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на Донецком направлении. В ходе боёв ВСУ также лишились боевой машины РСЗО "Град", самоходных гаубиц "Акация" и "Гвоздика", а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30, добавил Конашенков.

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Getty Images / Scott Peterson

Наталья Исакова
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