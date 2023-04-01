Во Флориде нашли тело женщины, а спустя два дня — останки её сына в пасти аллигатора
Во Флориде нашли останки двухлетнего малыша в пасти аллигатора
В американском штате Флорида нашли останки двухлетнего малыша в пасти аллигатора. Об этом сообщил начальник полиции Сент-Питерсберга Энтони Холлоуэй на пресс-конференции, его слова приводит WTVY.
"Мы сожалеем, что всё так закончилось. <...> Полицейские, искавшие малыша на озере в нескольких милях от жилого комплекса, заметили аллигатора с предметом во рту, который был детским телом", — добавил он.
Изначально в одном из домов города 29 марта обнаружили тело 20-летней матери этого мальчика. Но полиция не могла никак найти самого малыша. Правоохранители в соцсетях призывали всех принять участие в поисках. Волонтёры, водолазы и офицеры сделали всё необходимое, были задействованы даже дроны. Их старания дали результаты, но весьма плачевные. Увидев останки в пасти рептилии, полицейские выстрелили, усыпив её. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти мальчика.
Теперь в убийстве женщины и мальчика подозревается муж погибшей. На его руках полиция заметила порезы, поэтому мужчину госпитализировали. Причём разговаривать с полицией он отказывается.
Ранее житель Алушты задушил мать и бабушку, чтобы не попасть в психбольницу. Убийцу задержали и завели на него уголовное дело.
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