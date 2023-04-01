В Израиле в рамках акции "Сад памяти" высадили оливковые деревья

На русском подворье в Тель-Авиве в рамках международной экологической акции "Сад памяти" в память погибших в Великой Отечественной войне высадили оливковые деревья — символ мира и вечной жизни, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Израиле.

На торжественном открытии мероприятия российский посол в Израиле Анатолий Викторов напомнил, что основной задачей акции является сохранение "достоверных фактов и исторической памяти о трагических и героических событиях ВОВ". Он также отметил, что на территории РФ и 30 других стран в рамках акции "Сад памяти" будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Израиль, к слову, в этом году впервые присоединился к международному мероприятию.

"Сегодня мы высадим шесть деревьев и внесём личный вклад в создание живых памятников всем погибшим в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Символично, что это произойдёт в Израиле, где хорошо помнят обо всех жертвах трагедии холокоста. О героизме воинов Красной армии, в том числе полумиллионе евреев, свернувших шею гитлеровскому чудовищу и спасших мир от коричневой заразы", — сказал Викторов, выступая на открытии акции.





