Агент Дивеева напомнил, почему ЦСКА не может продлить контракт с футболистом

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах по продлению контракта футболиста с ФК. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что клуб хочет сохранить игрока.

"Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю", — отметил Ерёмин.