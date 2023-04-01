Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 14:47

Агент Дивеева напомнил, почему ЦСКА не может продлить контракт с футболистом

Агент защитника ЦСКА Дивеева: Клуб хочет сохранить игрока

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах по продлению контракта футболиста с ФК. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что клуб хочет сохранить игрока.

"Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю", — отметил Ерёмин.

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в клуб

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в клуб

В конце февраля стало известно, что Дивеева не устраивают условия ЦСКА по новому контракту. 23-летний защитник не против продлить его, но есть "определённые проблемы".

Обложка ©

VK / ПФК ЦСКА

Никита Осипов
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров