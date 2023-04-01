Агент Дивеева напомнил, почему ЦСКА не может продлить контракт с футболистом
Агент защитника ЦСКА Дивеева: Клуб хочет сохранить игрока
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах по продлению контракта футболиста с ФК. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что клуб хочет сохранить игрока.
"Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю", — отметил Ерёмин.
В конце февраля стало известно, что Дивеева не устраивают условия ЦСКА по новому контракту. 23-летний защитник не против продлить его, но есть "определённые проблемы".
VK / ПФК ЦСКА