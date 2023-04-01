В Канаде пауэрлифтер Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате

Канадский пауэрлифтер Ави Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате по этому виду спорта. Об этом сообщает New York Post.

Пауэрлифтер Ави Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате. Видео © Twitter / icons_women

Видео с участием пауэрлифтера опубликовал Независимый совет по женскому спорту (ICONS) в соцсетях. На кадрах Сильверберг с бородой и мужской майке сделал жим лёжа со 167,5 килограмма. Предыдущий рекорд установила трансгендерная спортсменка Анна Андрес, он составлял 125 килограммов. К слову, она выиграла восемь из девяти таких соревнований за последние четыре года.

Принять участие в этом женском чемпионате Сильверберг смог благодаря правилам Канадского союза пауэрлифтинга (CPU), согласно которым любой считающий себя женщиной может соревноваться. Причём для этого не нужно проходить гормональную терапию или прибегать к хирургическому вмешательству. Как отметили в ICONS, спортсмен высмеял эти принципы организации.