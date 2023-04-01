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1 апреля, 15:16

В Канаде пауэрлифтер Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате

<p>Канадский пауэрлифтер Ави Сильверберг. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/icons_women/status/1640407143059972096?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">icons_women</a></p>

Канадский пауэрлифтер Ави Сильверберг. Обложка © Twitter / icons_women

Канадский пауэрлифтер Ави Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате по этому виду спорта. Об этом сообщает New York Post.

Пауэрлифтер Ави Сильверберг побил рекорд на женском чемпионате. Видео © Twitter / icons_women

Видео с участием пауэрлифтера опубликовал Независимый совет по женскому спорту (ICONS) в соцсетях. На кадрах Сильверберг с бородой и мужской майке сделал жим лёжа со 167,5 килограмма. Предыдущий рекорд установила трансгендерная спортсменка Анна Андрес, он составлял 125 килограммов. К слову, она выиграла восемь из девяти таких соревнований за последние четыре года.

Принять участие в этом женском чемпионате Сильверберг смог благодаря правилам Канадского союза пауэрлифтинга (CPU), согласно которым любой считающий себя женщиной может соревноваться. Причём для этого не нужно проходить гормональную терапию или прибегать к хирургическому вмешательству. Как отметили в ICONS, спортсмен высмеял эти принципы организации.

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Светлана Оперук
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