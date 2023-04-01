Зеленский в часовой беседе обсудил с Макроном обстановку в зоне боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл часовой телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В ходе него стороны, в частности, обсудили происходящие события в зоне боевых действий.
"В часовой беседе с Эмманюэлем Макроном эффективно обсуждалось оборонное взаимодействие Украины и Франции. Я подробно проинформировал о положении на фронте", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Вместе с тем он указал, что стороны обсудили дальнейшие шаги реализации "формулы мира" и скоординировали действия в рамках ближайших международных мероприятий.
Ранее Лайф сообщал, что советник Зеленского Михаил Подоляк попросил у ЕС больше оружия для контрнаступления. Он также посетовал, что Россия атакует с применением беспилотников и ракет, которые украинские военные не могут перехватить.
Telegram / V_Zelenskiy_official