Зеленский в часовой беседе обсудил с Макроном обстановку в зоне боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл часовой телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В ходе него стороны, в частности, обсудили происходящие события в зоне боевых действий.

"В часовой беседе с Эмманюэлем Макроном эффективно обсуждалось оборонное взаимодействие Украины и Франции. Я подробно проинформировал о положении на фронте", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Вместе с тем он указал, что стороны обсудили дальнейшие шаги реализации "формулы мира" и скоординировали действия в рамках ближайших международных мероприятий.