В Москве мужчина ударил соседку топором по голове и порезал её за замечание
В Москве мужчина ударил соседку топором по голове и порезал её за замечание. По данным "Рен-ТВ", всё случилось в доме на Южнобутовской улице.
"Мужчина в ответ на замечание порезал женщине руку, а затем схватил топор и нанёс ей удар по голове", — отметил источник телеканала.
Потерпевшую госпитализировали, о её состоянии на данный момент ничего не известно. Правоохранители уже начали проверку и выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф писал, что в Краснодарском крае сын зарубил топором мать, после чего попытался убить двух полицейских. Перцовый баллончик остановить мужчину не помог, сотрудникам пришлось открыть огонь.
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