В Москве мужчина ударил соседку топором по голове и порезал её за замечание. По данным "Рен-ТВ", всё случилось в доме на Южнобутовской улице.

"Мужчина в ответ на замечание порезал женщине руку, а затем схватил топор и нанёс ей удар по голове", — отметил источник телеканала.

Потерпевшую госпитализировали, о её состоянии на данный момент ничего не известно. Правоохранители уже начали проверку и выясняют обстоятельства инцидента.