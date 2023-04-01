В Конгрессе США рассказали о новом проигрыше Байдена Путину на Украине
Конгрессмен-республиканец Госар: Байден терпит провал пиар-битвы по Украине
Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что президент США Джо Байден терпит новое поражение на Украине от российского лидера Владимира Путина.
По словам политика, граждане США уже устали терпеть бесконечную отправку денег на любые цели, кроме финансирования американских общин и защиты границ собственной страны. В связи с этим Белый дом немедленно должен прекратить кормить Украину, убеждён Госар.
"Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта", — написал он в "Твиттере".
Ранее Лайф писал о том, что США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщил Reuters, речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов.
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