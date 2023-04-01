В Конгрессе США рассказали о новом проигрыше Байдена Путину на Украине

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что президент США Джо Байден терпит новое поражение на Украине от российского лидера Владимира Путина.

По словам политика, граждане США уже устали терпеть бесконечную отправку денег на любые цели, кроме финансирования американских общин и защиты границ собственной страны. В связи с этим Белый дом немедленно должен прекратить кормить Украину, убеждён Госар.

"Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта", — написал он в "Твиттере".