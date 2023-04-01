Психолог рассказала, как у детей с возрастом меняется чувство юмора

Способность шутить развивается у человека по мере взросления. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ и психолог Ольга Саломатова. Она также отметила, что юмор младшеклассника основан на игре слов, абсурде и неожиданностях.

"Он с большим удовольствием читает детские юмористические рассказы. Такие произведения строятся либо на игре слов, либо на доведении до абсурда какой-либо ситуации, либо на неожиданном повороте сюжета. Младший школьник чаще всего строит свои шутки, опираясь на одну из этих характеристик", — пояснила Саломатова.

Эксперт добавила, что совсем маленький ребёнок будет заливаться от смеха, когда мама или папа будут играть с ним в "прятки", то есть закроют лицо платком и станут выглядывать из-под него, говоря "ку-ку". Уже в детском саду появляется особая тема для шуток — "туалетная". Всё, что связано с этим, вызывает улыбку у ребёнка от пяти до семи лет, поясняет психолог.

Специалист обратила внимание на то, что зачастую детьми руководит интерес к реакции взрослых, который связан со стремлением привлечь внимание и оказаться в центре разговоров. При этом иногда шутки ребёнка могут представлять угрозу для него самого. В таком случае Саломатова рекомендует спокойно обсудить с маленьким членом семьи, чем могла быть опасна сложившаяся ситуация.