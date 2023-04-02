"Огромная лужа крови": Житель Сочи зарезал собаку в квартире

В Сочи 43-летнего мужчину задержали по подозрению в жестоком убийстве собаки. На него заявили в полицию соседи. Когда стражи порядка приехали по адресу улица Виноградная, 224/2, они нашли в квартире труп животного с ножевыми ранениями.

Женщина обнаружила, что сожитель зарубил её собаку мачете. Видео © Telegram / "ЧП Сочи"

Мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств, а труп собаки отвезли в ветклинику для проведения экспертизы. В отношении подозреваемого могут возбудить уголовное дело по ст. 245 "Жестокое обращение с животными". Настоящим ударом смерть собаки стала для её хозяйки. В Сети появилось снятое ею видео, там труп животного и следы крови на полу. На вопрос "Ты что сделал?" мужчина заплетающимся языком отвечает, что зарезал собаку.

"Заявление мною написано, полиция приехала. Вся квартира в крови, под столом огромная лужа крови. Прошу резонанса: мы должны его посадить, этого монстра! Куча соседей всё слышали! Нельзя жить в одном городе с таким человеком", — цитирует автора видео телеграм-канал "ЧП Сочи".