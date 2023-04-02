Ближневосточные авиакомпании начали принимать платежи через СБП
"Известия": Air Arabia и Fly Dubai стали принимать платежи через СБП
Некоторые иностранные авиакомпании возобновляют приём российских карт Visa и MasterCard для покупки билетов. При этом используется Система быстрых платежей.
Как пишут "Известия", Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести платёж по ссылке через СБП. Перед этим нужно будет оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки. А в Emirates нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода средств.
Издание отмечает, что другие зарубежные авиаперевозчики, вероятно, тоже вскоре запустят возможность оплаты билетов через российскую Систему быстрых платежей.
Ранее Лайф писал, что Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами. Речь идёт о Мьянме, Вьетнаме, Монголии, Саудовской Аравии и Южной Корее.
ТАСС / Алексей Зотов