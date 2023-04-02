Ближневосточные авиакомпании начали принимать платежи через СБП

Как пишут "Известия", Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести платёж по ссылке через СБП. Перед этим нужно будет оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки. А в Emirates нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода средств.