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1 апреля, 22:22

Ближневосточные авиакомпании начали принимать платежи через СБП

"Известия": Air Arabia и Fly Dubai стали принимать платежи через СБП

Некоторые иностранные авиакомпании возобновляют приём российских карт Visa и MasterCard для покупки билетов. При этом используется Система быстрых платежей.

Как пишут "Известия", Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести платёж по ссылке через СБП. Перед этим нужно будет оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки. А в Emirates нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода средств.

Издание отмечает, что другие зарубежные авиаперевозчики, вероятно, тоже вскоре запустят возможность оплаты билетов через российскую Систему быстрых платежей.

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ТАСС / Алексей Зотов

Арина Родионова
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