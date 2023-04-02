Чешская теннисистка Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами

Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над играющей за Казахстан Еленой Рыбакиной. Финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации состоялся в Майами и завершился со счётом 7:6 (16:14), 6:2 в пользу Квитовой, которая была посеяна на турнире под номером 15. Для Квитовой это девятый титул на турнирах категории WTA 1000 и первый в Майами. Она ранее трижды выходила в четвертьфинал соревнования.