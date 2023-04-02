Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 22:01

Чешская теннисистка Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами

Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над играющей за Казахстан Еленой Рыбакиной. Финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации состоялся в Майами и завершился со счётом 7:6 (16:14), 6:2 в пользу Квитовой, которая была посеяна на турнире под номером 15. Для Квитовой это девятый титул на турнирах категории WTA 1000 и первый в Майами. Она ранее трижды выходила в четвертьфинал соревнования.

Рыбакина и Квитова уже встречались на официальных матчах в октябре 2022 года (Рыбакина одержала победу) и в январе 2023 года (Квитова победила в австралийской Аделаиде).

Украина требует отстранения теннисистов из РФ и Белоруссии после триумфа Соболенко

Украина требует отстранения теннисистов из РФ и Белоруссии после триумфа Соболенко

Ранее Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в последнем матче турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

Обложка ©

Wikipedia / Peter Menzel

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • петраквитова
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров