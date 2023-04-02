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1 апреля, 23:03

WSJ: Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипотношений

Египет и Сирия запустили предварительные переговоры о восстановлении дипломатических отношений, разорванных более десяти лет назад. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, уже в апреле может состояться встреча президентов Египта и Сирии Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и Башара Асада. Это может случиться после окончания священного месяца Рамадана.

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Напомним, ранее Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений. В течение двух месяцев Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2016 году.

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ТАСС / AP / Thomas Hartwell

Андрей Григорьев
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