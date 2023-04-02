WSJ: Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипотношений
Египет и Сирия запустили предварительные переговоры о восстановлении дипломатических отношений, разорванных более десяти лет назад. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, уже в апреле может состояться встреча президентов Египта и Сирии Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и Башара Асада. Это может случиться после окончания священного месяца Рамадана.
Напомним, ранее Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений. В течение двух месяцев Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2016 году.
ТАСС / AP / Thomas Hartwell