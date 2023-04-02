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2 апреля, 00:24

Жителя Москвы отправили под арест за любовь к поездкам зайцем

В Москве арестован пассажир, накопивший более 30 штрафов за неоплаченный проезд

В Москве арестовали пассажира, который накопил 36 штрафов за безбилетный проезд. Как пишет пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, штрафы у него копились с 2019 года, а размер неуплаченной суммы превысил 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ведомства, мировой судья за уклонение от погашения штрафов может назначить до 10 суток ареста.

"Соблюдайте правила и оплачивайте проезд при входе в транспорт — так вы заключаете договор с перевозчиком и получаете страховку на время поездки. Также это позволяет нам видеть фактическое число пассажиров. Если на маршруте высокая загруженность, мы направляем дополнительные автобусы", — отметили в Дептрансе.

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Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске кондукторша выгнала ребёнка на лютый мороз из-за нехватки денег на проезд.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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