Жителя Москвы отправили под арест за любовь к поездкам зайцем

В Москве арестовали пассажира, который накопил 36 штрафов за безбилетный проезд. Как пишет пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, штрафы у него копились с 2019 года, а размер неуплаченной суммы превысил 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ведомства, мировой судья за уклонение от погашения штрафов может назначить до 10 суток ареста.

"Соблюдайте правила и оплачивайте проезд при входе в транспорт — так вы заключаете договор с перевозчиком и получаете страховку на время поездки. Также это позволяет нам видеть фактическое число пассажиров. Если на маршруте высокая загруженность, мы направляем дополнительные автобусы", — отметили в Дептрансе.