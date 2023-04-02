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2 апреля, 00:17

В Дагестане закрыли трассу через Харибский перевал

<p>Расчистка дороги. Фото © ГКУ "Дагестанавтодор"</p>

Расчистка дороги. Фото © ГКУ "Дагестанавтодор"

В Гумбетовском районе Дагестана закрыли дорогу на Харибском перевале. Такие меры были приняты из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В связи с резким ухудшением погодных условий автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох на участке километр 46 – километр 66 (Харибский перевал) закрыта. На перевале снежная метель и нулевая видимость", — говорится в сообщении.

Расчищать снежные завалы будут тогда, когда наступят благоприятные для этого погодные условия, отметили в ведомстве. Водителей предупредят об открытии дороги, а пока просили пользоваться альтернативными маршрутами.

В трёх регионах Сибири закрыли дороги для автобусов

В трёх регионах Сибири закрыли дороги для автобусов

Ранее Лайф писал, что в Якутии спасли тамбовских продавцов меха, застрявших на закрытой дороге в –50. Примечательно, что обитатели "Большой земли" даже не поблагодарили. Они неделю жили в местной гостинице, а при случайной встрече у магазина просто промолчали.

Арина Родионова
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