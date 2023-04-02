Азовец признался в надругательстве над телом погибшего бойца из ДНР при помощи катаны

Военнопленный с Украины по имени Антон Штукин, который входил в состав националистического подразделения "Азов"*, признался в осквернении тела погибшего бойца из ДНР. Сделал он это при помощи украденной из частного дома катаны.

"Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить его в стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил", — приводит РИА "Новости" слова Штукина.

Он признался также, что этот меч украл из частного дома. При помощи катаны бывший военнослужащий ВСУ пытался проткнуть тело погибшего военного в районе живота, это не удалось, и он сделал это через шею.

Ранее другой участник "Азова" признался, что расстреливал и сжигал заживо жителей Мариуполя. Так, в начале апреля 2022 года он вместе с сослуживцами поджёг спортивную школу № 5, находившуюся недалеко от санатория "Здоровье", не став выяснять, сколько там гражданских.