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2 апреля, 01:20

Азовец признался в надругательстве над телом погибшего бойца из ДНР при помощи катаны

<p>Военнопленный, бывший азовец Антон Штукин. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/rian_ru/198635" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РИА "Новости"</a></p>

Военнопленный, бывший азовец Антон Штукин. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Военнопленный с Украины по имени Антон Штукин, который входил в состав националистического подразделения "Азов"*, признался в осквернении тела погибшего бойца из ДНР. Сделал он это при помощи украденной из частного дома катаны.

"Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить его в стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил", — приводит РИА "Новости" слова Штукина.

Он признался также, что этот меч украл из частного дома. При помощи катаны бывший военнослужащий ВСУ пытался проткнуть тело погибшего военного в районе живота, это не удалось, и он сделал это через шею.

Опубликованы жуткие татуировки пленных бойцов "Азова"

Опубликованы жуткие татуировки пленных бойцов "Азова"

Ранее другой участник "Азова" признался, что расстреливал и сжигал заживо жителей Мариуполя. Так, в начале апреля 2022 года он вместе с сослуживцами поджёг спортивную школу № 5, находившуюся недалеко от санатория "Здоровье", не став выяснять, сколько там гражданских.

*Признан в России террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.

Андрей Григорьев
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