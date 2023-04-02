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2 апреля, 02:37

Судимый житель Камчатки до смерти забил пенсионера-собутыльника ногами

На Камчатке в селе Седанка Тигильского района 46-летний местный житель до смерти забил пенсионера. Вместе с 60-летним знакомым он распивал спиртные напитки, в процессе произошла ссора. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело.

"В совершении преступления против личности подозревается ранее судимый за покушение на убийство и хищение имущества 46-летний местный житель. По данным следствия, в марте сельчанин находился в одной из квартир жилого дома в селе Седанка, где распивал спиртное вместе со своим знакомым пенсионером. В ходе ссоры злоумышленник ударил пожилого товарища кулаками по голове", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионер после ударов упал на пол, но ранее судимый товарищ продолжил бить его, уже ногами. Пострадавший скончался в местной больнице спустя пять дней. Подозреваемый в содеянном признался, он арестован.

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Как писал Лайф ранее, сахалинец не вынес оскорблений и забил возлюбленную насмерть табуреткой во время застолья. Женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обложка ©

СУ СКР по Камчатскому краю

Арина Родионова
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