Судимый житель Камчатки до смерти забил пенсионера-собутыльника ногами

На Камчатке в селе Седанка Тигильского района 46-летний местный житель до смерти забил пенсионера. Вместе с 60-летним знакомым он распивал спиртные напитки, в процессе произошла ссора. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело.

"В совершении преступления против личности подозревается ранее судимый за покушение на убийство и хищение имущества 46-летний местный житель. По данным следствия, в марте сельчанин находился в одной из квартир жилого дома в селе Седанка, где распивал спиртное вместе со своим знакомым пенсионером. В ходе ссоры злоумышленник ударил пожилого товарища кулаками по голове", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионер после ударов упал на пол, но ранее судимый товарищ продолжил бить его, уже ногами. Пострадавший скончался в местной больнице спустя пять дней. Подозреваемый в содеянном признался, он арестован.