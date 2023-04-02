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2 апреля, 03:27
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Боррель попытался сострить про Россию, но тут же получил ответ

Боррель попытался пошутить про представительство России в Совбезе ООН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель попытался обидно пошутить про Россию. На своей странице в "Твиттере" он отметил, что председательство Москвы в Совбезе ООН началось 1 апреля, в День смеха, который на Западе называют Днём дурака. В комментариях европейскому лидеру дали понять, что шутка не удалась.

"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", — написал Боррель в "Твиттере".

Он отметил, что ЕС будет всячески мешать "злоупотреблениям со стороны России" в должности председателя.

Один из пользователей ответил на эту публикацию Борреля множеством смайлов с изображением клоуна. А многие другие напомнили дипломату, как ЕС вёл себя, когда США вторгались в целый ряд стран, в том числе на Ближнем Востоке. Также Боррелю процитировали его высказывания о том, что ЕС — сад, а снаружи джунгли.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что председательство РФ в Совбезе ООН будет насыщенным и что страна будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права.

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ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Анатолий Симоненко
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