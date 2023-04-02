Засуха в США позволила раскрыть множество ужасных тайн в обмелевшем озере Мид

Множество ужасных находок, включая человеческие останки, стали находить на поверхности озера Мид, которое обмелело из-за засухи на западе США. Об этом сообщил журнал Newsweek.

"Уровень воды в озере Мид падает из-за засухи, охватившей западные районы США. В настоящее время он заполнен только на 30 процентов... и его отступающие воды проявляют множество ужасных находок", — говорится в публикации.

Это озеро является водохранилищем на реке Колорадо, которое сформировалось благодаря плотине Гувера. Так, из-за засухи полиция раскрыла тайну исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, считавшегося пропавшим без вести в этом районе в 1974 году. В октябре 2022-го в озере нашли останки американца и признали его смерть несчастным случаем. Но это не единственная находка на берегах Мида. Как минимум шесть скелетов за последний год были извлечены из озера, и их может быть гораздо больше. Следователи в настоящее время продолжают устанавливать, кому принадлежат эти останки.

Также рассказывается, что в мае прошлого года нашли тело человека, спрятанное в бочке. По данным правоохранителей, он погиб от огнестрельного ранения и произошло это, судя по его обуви, в середине или в конце 1970-х годов. Но пока данный случай остаётся загадкой. Летом 2022-го останки проверяли на совпадение по ДНК с пропавшим без вести 45 лет назад мужчиной. Сестра этого американца Барбара Брок рассказала, что скелет может принадлежать её брату, который был местным мафиози. Кроме того, в озере нашли давно потерянную лодку, а в ней обнаружили столовые приборы, телефоны и таблички.