Путин: РФ и Белоруссия эффективно сотрудничают, несмотря на мощное санкционное давление

Президент РФ Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Глава государства отметил, что, "опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях".

"Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета", — отметил Путин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Лидер РФ также выразил уверенность, что "дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам наших братских народов".