Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 05:10

Лукашенко сообщил о наращивании Белоруссией и РФ потенциала Союзного государства

Минск и Москва последовательно наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении президента республики Александра Лукашенко с Днём единения народов Белоруссии и России.

"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", — сказано в поздравлении, которое приводит пресс-служба главы государства.

В Минске прошёл концерт, приуроченный ко Дню единения и юбилею Рахманинова

В Минске прошёл концерт, приуроченный ко Дню единения и юбилею Рахманинова

Как указал Лукашенко, широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. По его словам, Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран. Лукашенко также добавил, что Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолётостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки. Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы, подчеркнул белорусский лидер.

"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что политика ЕС полностью подчинена США. По его мнению, Европа может сохраниться, только объединившись с Россией.

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • союзноегосударство
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров