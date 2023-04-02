Лукашенко сообщил о наращивании Белоруссией и РФ потенциала Союзного государства

Минск и Москва последовательно наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении президента республики Александра Лукашенко с Днём единения народов Белоруссии и России.

"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", — сказано в поздравлении, которое приводит пресс-служба главы государства.

Как указал Лукашенко, широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. По его словам, Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран. Лукашенко также добавил, что Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолётостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки. Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы, подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.