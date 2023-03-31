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31 марта, 10:58

Лукашенко заявил, что Европа может сохраниться, только объединившись с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика ЕС полностью подчинена США. По его словам, Европа может сохраниться, только объединившись с Россией.

"Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже: ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединённые Штаты Америки", — заявил глава государства, выступая с посланием к народу и парламенту.

Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров

Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров

Ранее Лукашенко заявил, что бойня на Украине не закончится, пока "заокеанский хозяин" Киева в лице Соединённых Штатов не даст на это отмашку. Белорусский лидер также отметил, что власти Украины отвергали все предложения о перемирии. По его словам, простые украинцы нуждаются в мире, но это никого не интересует на Западе.

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kremlin.ru

Иван Косицын
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