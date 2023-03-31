Лукашенко заявил, что Европа может сохраниться, только объединившись с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика ЕС полностью подчинена США. По его словам, Европа может сохраниться, только объединившись с Россией.
"Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже: ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединённые Штаты Америки", — заявил глава государства, выступая с посланием к народу и парламенту.
Ранее Лукашенко заявил, что бойня на Украине не закончится, пока "заокеанский хозяин" Киева в лице Соединённых Штатов не даст на это отмашку. Белорусский лидер также отметил, что власти Украины отвергали все предложения о перемирии. По его словам, простые украинцы нуждаются в мире, но это никого не интересует на Западе.