Лукашенко заявил, что Европа может сохраниться, только объединившись с Россией

"Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже: ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединённые Штаты Америки", — заявил глава государства, выступая с посланием к народу и парламенту.