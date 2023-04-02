Дональд Трамп – младший назвал Зеленского самым высокооплачиваемым актёром года
Самым высокооплачиваемым актёром в 2022 году с доходом в 18 миллиардов долларов стал президент Украины Владимир Зеленский. Таким мнением поделился сын экс-президента США Дональд Трамп – младший в соцсетях.
Так он прокомментировал публикацию Daily Loud в "Твиттере", в которой сообщается, что в прошлом году самым высокооплачиваемым актёром стал Том Круз. Он заработал 100 миллионов долларов.
"На самом деле Зеленский был самым высокооплачиваемым актёром. Он получил 18 миллиардов долларов", — написал сын бывшего американского лидера, но вскоре удалил пост.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что цензура на Украине и диктатура Владимира Зеленского напоминают события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".
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