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2 апреля, 09:04

В Ростовской области около 230 человек эвакуируют из забоя шахты из-за задымления

Задымление произошло на глубине 190 метров на шахте "Обуховская", которая находится недалеко от города Зверево Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В шести километрах от города Зверево, на центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 190 м, шахты "Обуховская" произошло задымление", — говорится в сообщении.

Указывается, что в забое находится 229 человек. Сейчас спасатели их эвакуируют. Открытого горения на шахте нет, там работает вентиляционная система.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Оперук
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