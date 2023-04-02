В Забайкалье разбушевался огненный смерч во время степного пожара

Огненный смерч образовался из-за сильного ветра во время степного пожара возле посёлка Рудник Абагайтуй в Забайкальском крае. Об этом сообщила "Чита.ру". Пугающее явление местные жители могли наблюдать накануне.

"Видео нужно показать всему Забайкалью, чтобы люди узнали, какими страшными могут быть пожары. В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами", — рассказал очевидец.