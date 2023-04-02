В Забайкалье разбушевался огненный смерч во время степного пожара
Огненный смерч образовался из-за сильного ветра во время степного пожара возле посёлка Рудник Абагайтуй в Забайкальском крае. Об этом сообщила "Чита.ру". Пугающее явление местные жители могли наблюдать накануне.
Огненный смерч образовался в Забайкалье. Видео © "Чита.ру"
"Видео нужно показать всему Забайкалью, чтобы люди узнали, какими страшными могут быть пожары. В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами", — рассказал очевидец.
Глава Забайкальского района Александр Мочалов подтвердил факт пожара и отметил, что в результате происшествия не пострадали здания и чабанские стоянки. Огонь потушили утром 2 апреля.
Ранее 1 апреля в Брянской области загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 19:37 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия погиб слесарь.