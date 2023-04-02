Жутко красиво: Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Гроза в Нью-Йорке подарила горожанам возможность увидеть одновременно ужасающее и изумительное зрелище. Жители деловой столицы США стали свидетелями удара молнии в самое высокое здание страны — Всемирный торговый центр. Некоторые даже успели снять на видео момент, когда разряд попал в верхушку небоскрёба.
Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Видео © Twitter / ManojKu40226010
Накануне на Восточное побережье США обрушилась серия разрушительных штормов. Порывы ветра в Нью-Йорке ночью достигали 30 метров в секунду. В частности, стихия обрушилась на жителей Хауэлла (штат Нью-Джерси). В городе сейчас перебои с электричеством, также есть разрушения. Кроме того, штормы были зафиксированы в штатах Арканзас, Иллинойс, Висконсин, Теннесси и Миссисипи. По всей стране, по данным ABC7, 21 человек погиб, десятки ранены.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции пассажирка сняла на видео момент удара молнии в крыло самолёта. К счастью, обошлось без происшествий, паника на борту утихла, а лайнер успешно приземлился в воздушной гавани.
Кадр из видео Twitter / ManojKu40226010