Жутко красиво: Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Гроза в Нью-Йорке подарила горожанам возможность увидеть одновременно ужасающее и изумительное зрелище. Жители деловой столицы США стали свидетелями удара молнии в самое высокое здание страны — Всемирный торговый центр. Некоторые даже успели снять на видео момент, когда разряд попал в верхушку небоскрёба.

Накануне на Восточное побережье США обрушилась серия разрушительных штормов. Порывы ветра в Нью-Йорке ночью достигали 30 метров в секунду. В частности, стихия обрушилась на жителей Хауэлла (штат Нью-Джерси). В городе сейчас перебои с электричеством, также есть разрушения. Кроме того, штормы были зафиксированы в штатах Арканзас, Иллинойс, Висконсин, Теннесси и Миссисипи. По всей стране, по данным ABC7, 21 человек погиб, десятки ранены.