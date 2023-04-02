Психолог перечислила признаки аутизма в раннем возрасте
Психолог Давыдова: Отсутствие реакции младенца на звуки может говорить об аутизме
Аутизм может проявиться в самом раннем возрасте, поэтому стоит обращать внимание на поведение младенца. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала ведущий научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета Клинической и специальной психологии Елизавета Давыдова. Издание отметило, что сегодня, 2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
"Родители заметят отсутствие комплекса оживления. Любой младенец следит взглядом и трясёт руками или ногами при виде взрослого. Кроме того, ребёнок всегда оборачивается на звук и выдаёт элементарные эмоциональные реакции. В раннем возрасте отсутствие такого поведения может быть обусловлено аутизмом", — объяснила она.
Однако в раннем возрасте нельзя быть уверенным, что такое поведение не связано с другими проблемами. Например, это может быть глухота, поэтому нужно провести диагностику слуха и наблюдать за ребёнком, когда он подрастёт. Аутизм можно заподозрить, если малыш слезает с колен или подолгу фокусируется на нестандартных предметах. Но не стоит забывать, что право на такие эпизоды имеет каждый ребёнок. Звоночком считаются случаи, когда у него появляется всепоглощающий интерес и его сложно переключить на что-то другое.
По словам Давыдовой, для детей с РАС характерно заниматься монотонной деятельностью и осуществлять повторяющиеся действия, например раскачиваться, вставать на носочки или долго крутить руками. Как объяснила специалист, окружающие могут не сразу заметить проявления аутизма, поэтому родители бьют тревогу уже тогда, когда у ребёнка возникает задержка речи, хотя это не специфический симптом.
"Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение", — добавила Давыдова.
При проявлении перечисленных признаков родителям следует обратиться к психологам и дефектологам для выяснения точной причины, своевременно узнать о диагнозе и начать реабилитацию и сопровождение ребёнка для его успешной социализации в будущем, отметила специалист.
Ранее психиатр Игорь Макаров рассказал, что если СДВГ не лечить, то качество жизни ребёнка может снизиться. По его словам, это патологическое состояние, на возникновение которого не влияет воспитание ребёнка, однако излишняя эмоциональность со стороны родителей может усилить проявление недуга.
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