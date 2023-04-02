Психолог перечислила признаки аутизма в раннем возрасте

Аутизм может проявиться в самом раннем возрасте, поэтому стоит обращать внимание на поведение младенца. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала ведущий научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета Клинической и специальной психологии Елизавета Давыдова. Издание отметило, что сегодня, 2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

"Родители заметят отсутствие комплекса оживления. Любой младенец следит взглядом и трясёт руками или ногами при виде взрослого. Кроме того, ребёнок всегда оборачивается на звук и выдаёт элементарные эмоциональные реакции. В раннем возрасте отсутствие такого поведения может быть обусловлено аутизмом", — объяснила она.

Однако в раннем возрасте нельзя быть уверенным, что такое поведение не связано с другими проблемами. Например, это может быть глухота, поэтому нужно провести диагностику слуха и наблюдать за ребёнком, когда он подрастёт. Аутизм можно заподозрить, если малыш слезает с колен или подолгу фокусируется на нестандартных предметах. Но не стоит забывать, что право на такие эпизоды имеет каждый ребёнок. Звоночком считаются случаи, когда у него появляется всепоглощающий интерес и его сложно переключить на что-то другое.

По словам Давыдовой, для детей с РАС характерно заниматься монотонной деятельностью и осуществлять повторяющиеся действия, например раскачиваться, вставать на носочки или долго крутить руками. Как объяснила специалист, окружающие могут не сразу заметить проявления аутизма, поэтому родители бьют тревогу уже тогда, когда у ребёнка возникает задержка речи, хотя это не специфический симптом.

"Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение", — добавила Давыдова.

При проявлении перечисленных признаков родителям следует обратиться к психологам и дефектологам для выяснения точной причины, своевременно узнать о диагнозе и начать реабилитацию и сопровождение ребёнка для его успешной социализации в будущем, отметила специалист.