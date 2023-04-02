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2 апреля, 09:59

Россиянам объяснили, зачем дважды в год надо проверять кредитную историю

Эксперт Корчагин посоветовал россиянам проверять кредитную историю два раза в год

Кредитную историю рекомендуется проверять два раза в год. Потенциальный заёмщик таким образом сможет ознакомиться с собственным "скоринговым рейтингом" и оценить шансы на получение новых денег, а все остальные — отследить, нет ли на них кредита, оформленного мошенниками, рассказал в беседе с RT руководитель продукта "Подбор кредита" в "Сравни" Игорь Корчагин.

По словам эксперта, чтобы ознакомиться с данными, необходимо обратиться в бюро кредитных историй (БКИ). Это можно сделать на "Госуслугах", сайте Центробанка, а также напрямую через Центральный каталог кредитных историй. Такая проверка, как отметил Корчагин, будет бесплатной, однако только если делать это не более двух раз в год. В случае обнаружения ошибки в кредитной истории специалист рекомендует обратиться в БКИ или связаться со своим кредитором — банком или МФО.

"Чтобы доказать вашу правоту, понадобится собрать документы, например квитанции об оплате ежемесячных платежей. После проверки исправление ошибки в истории займёт в среднем десять дней", — резюмировал эксперт.

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Наталья Исакова
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