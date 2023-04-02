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Опубликовано 2 апреля 2023, 09:51

Воробьёв назвал святым делом помощь семьям участников спецоперации на Украине

Губернатор Воробьёв: Власти Подмосковья постоянно помогают семьям участников СВО

Власти Подмосковья постоянно помогают участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы постоянно работаем с военными подразделениями, чтобы доставить то, чего не хватает. А то, что в рамках взаимоотношения с семьями, — это святое. Я очень надеюсь, что семьи, которые отправили своих мужей и отцов в зону СВО, это чувствуют", — приводит его слова телеканал "360".

По словам Воробьёва, для военнослужащих в Подмосковье шьют маскировочные сети, тёплое бельё, а также делают печки. Гуманитарный груз отправляется на передовую регулярно. Так, например, на этой неделе из Балашихи в зону спецоперации уехала машина с 20 тоннами гумпомощи и детскими письмами. Груз также отправили и из Электроуглей. Военные получат множество нужных вещей, в том числе лекарства, продукты, одежду и генераторы.

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Ранее появилось трогательное видео, как вернувшийся из зоны СВО отец забрал дочь из садика с цветами. Реакция ребёнка бесценна. Увидев папу, девочка со счастьем в глазах сразу же кинулась к нему.

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ТАСС / Алексей Кушниренко

Евгения Колесникова
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