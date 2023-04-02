В США заявили, что Китай ведёт против них систематическую тысячелетнюю войну

Китай ведёт против Соединённых Штатов тысячелетнюю войну. Об этом в эфире Fox Business заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий штат Техас.

"Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования. <...> Да, Китай систематически ведёт эту войну", — сказал он.

Вместе с тем Круз заявил, что подозревает американского лидера Джо Байдена в возможной работе в интересах врагов США, в первую очередь Китая. Он отметил политику президента, которая привела к экономической нестабильности в стране.