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2 апреля, 10:10

В США заявили, что Китай ведёт против них систематическую тысячелетнюю войну

Американский сенатор Круз: КНР ведёт тысячелетнюю войну против США

Китай ведёт против Соединённых Штатов тысячелетнюю войну. Об этом в эфире Fox Business заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий штат Техас.

"Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования. <...> Да, Китай систематически ведёт эту войну", — сказал он.

Вместе с тем Круз заявил, что подозревает американского лидера Джо Байдена в возможной работе в интересах врагов США, в первую очередь Китая. Он отметил политику президента, которая привела к экономической нестабильности в стране.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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