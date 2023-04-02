В Госдуме назвали "воем украинских нацистов" мечты Киева переименовать Севастополь
Депутат Белик: Севастополь будет носить историческое название, несмотря на мечты Киева
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "воем украинских нацистов" мечты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова переименовать Севастополь в "Объект № 6". Парламентарий подчеркнул, что город всегда будет носить своё историческое название.
"Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием, а "Объект № 6" — это, видимо, социальный статус самого Данилова — шестерить, где можно и перед кем нужно", — приводит РИА "Новости" слова депутата.
Белик также добавил, что по высказываниям Данилова можно смело составить сборник цитат, каждая из которых находится на грани сумасшествия или глупости.
Ранее Лайф сообщал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в "Объект № 6", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Он также предложил демонтировать Крымский мост и убрать памятник затонувшим кораблям в Севастополе.
ТАСС / Сергей Мальгавко