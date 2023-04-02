Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля 2023, 13:15
3032

В Госдуме назвали "воем украинских нацистов" мечты Киева переименовать Севастополь

Депутат Белик: Севастополь будет носить историческое название, несмотря на мечты Киева

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "воем украинских нацистов" мечты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова переименовать Севастополь в "Объект № 6". Парламентарий подчеркнул, что город всегда будет носить своё историческое название.

"Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием, а "Объект № 6" — это, видимо, социальный статус самого Данилова — шестерить, где можно и перед кем нужно", — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Белик также добавил, что по высказываниям Данилова можно смело составить сборник цитат, каждая из которых находится на грани сумасшествия или глупости.

В Крыму ответили на заявление Украины о готовности захватить полуостров
В Крыму ответили на заявление Украины о готовности захватить полуостров

Ранее Лайф сообщал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в "Объект № 6", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Он также предложил демонтировать Крымский мост и убрать памятник затонувшим кораблям в Севастополе.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar