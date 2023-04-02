Москвичам рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается температура до плюс 13 градусов. Прогнозируется, что в столице будет сухо и солнечно, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ветер будет преобладать северный, северо-восточный, от слабого до умеренного, три-восемь метров в секунду. Такой характер погоды говорит уже о том, что весна приобрела определённые устойчивость и постоянство", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, в понедельник и вторник возможны небольшие дожди, днём будет до плюс 11–13 градусов. Начиная со среды осадков не ожидается, указал он.

При этом в московском регионе на следующей неделе возможно повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба. Как рассказал синоптик, давление будет увеличиваться каждый день. Синенков добавил, что это говорит о развитии антициклона, который предполагает солнечную и сухую погоду с тёплой температурой воздуха.