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Опубликовано 2 апреля 2023, 14:11

В Черногории пенсионер ударил ножом пасынка около избирательного участка

В черногорском городе Подгорица 84-летний мужчина ударил ножом пасынка, который является членом избирательной комиссии, около места для голосования на выборах президента республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД Черногории.

"Полиция на месте задержала С.Б. 84 лет, который после ссоры нанёс ножом рану своему пасынку Д.И. 64 лет, который является членом избирательной комиссии", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли нож, а пострадавшего госпитализировали. В ведомстве отметили, что произошедшее не связано с процессом голосования.

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Getty Images / Milos Vujovic / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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