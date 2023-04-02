В Москве из-за нарушений временно закрыли Англо-американскую школу

Работа Англо-американской школы Москвы приостановлена на 90 суток после проверки. Тушинский районный суд признал учреждение виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее школу проверила прокуратура. Выяснилось, что там вели деятельность педагоги без документов о профессиональном образовании и соответствующей квалификации.

Кроме того, в учреждении не разработаны дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart. В ведомстве указали, что школа работала с грубым нарушением требований специального разрешения.

При этом директор образовательной организации Магомед Баширов утверждал, что меры по выполнению лицензионных требований всё же были приняты.