В Краснодаре полиция проверяет сообщения о жестоком обращении с собаками во дворе школы
В Краснодаре полиция проводит проверку после того, как в Сети появились сообщения о жестоком обращении с собаками на территории местной школы. Об этом сообщили в городском главке МВД РФ.
Собаки умирают на территории школы в Краснодаре. ОСТОРОЖНО, ЖЁСТКИЕ КАДРЫ. Видео © t.me / mvd23krasnodar
"В ходе мониторинга… была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы № 94 г. Краснодара возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах", — уточнили в ведомстве.
Животные бились в конвульсиях и скулили. Сейчас выясняются все обстоятельства. Остались ли живы питомцы, не уточняется.
Ранее сообщалось, что жительница Астрахани погибла после того, как на неё на парковке набросилась стая бродячих собак. Трагедия произошла утром 26 марта.
t.me / mvd23krasnodar