В Краснодаре полиция проверяет сообщения о жестоком обращении с собаками во дворе школы

В Краснодаре полиция проводит проверку после того, как в Сети появились сообщения о жестоком обращении с собаками на территории местной школы. Об этом сообщили в городском главке МВД РФ.

Собаки умирают на территории школы в Краснодаре. ОСТОРОЖНО, ЖЁСТКИЕ КАДРЫ. Видео © t.me / mvd23krasnodar

"В ходе мониторинга… была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы № 94 г. Краснодара возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах", — уточнили в ведомстве.

Животные бились в конвульсиях и скулили. Сейчас выясняются все обстоятельства. Остались ли живы питомцы, не уточняется.