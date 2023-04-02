Армия России уничтожила более 40 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Вооружённые силы России уничтожили за минувшие сутки более 40 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20", — доложил он.

По словам Конашенкова, авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. В Успеновке также удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. А ещё уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в сёлах Левадное и Вишнёвое.