Российские войска уничтожили командный пункт и узел связи ВСУ в районе Красного Лимана

В ходе спецоперации за последние сутки ВС РФ в районе Красного Лимана уничтожили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 103 районах.

"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ", — указал он.

Представитель ведомства также отметил, что российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В ЛНР ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.