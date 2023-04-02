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Опубликовано 2 апреля 2023, 12:40
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Российские войска уничтожили командный пункт и узел связи ВСУ в районе Красного Лимана

В ходе спецоперации за последние сутки ВС РФ в районе Красного Лимана уничтожили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 103 районах.

"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ", — указал он.

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Представитель ведомства также отметил, что российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В ЛНР ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков
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