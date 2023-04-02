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2 апреля, 12:35

Хоккеист Козлов посоветовал подмосковному "Химику" больше скорости в игре с "Металлургом"

Подмосковной хоккейной команде "Химик" необходимо увеличить скорость в поединке с новокузнецким "Металлургом". Такой совет дал воспитанник воскресенской команды, один из самых результативных игроков в истории НХЛ Вячеслав Козлов.

"Прежде всего "Химику" надо добавить скорости, потому что "Металлург" сейчас намного быстрее. И думаю, что результативность, если "Химик" играет два раза в большинстве и не создаёт моменты, надо улучшать", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

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Козлов добавил, что ему нравится быстрая и агрессивная игра команд, но результат матча непредсказуем. Также он указал, что организация поединка пока не на уровне НХЛ, и выразил надежду, что когда-нибудь такие матчи игры будут проводить и в Подмосковье. На данный момент счёт 3:1, ведёт "Металлург".

Ранее Лайф писал о том, что казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл омский "Авангард" в первом матче финала Восточной конференции плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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