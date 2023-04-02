Лысый мужчина вместе с напарником пытался похитить школьников в Крыму, но те убежали
В Крыму двое мужчин пытались похитить на машине двух школьников
В Симферопольском районе Крыма двое неизвестных пытались похитить двух братьев-школьников. Об этом рассказала мама мальчиков в беседе с телеграм-каналом "Mash на волне".
Жительница Крыма рассказала, как двое неизвестных пытались похитить её детей. Видео © Telegram / Mash на волне
Братья девяти и двенадцати лет возвращались домой после школы, когда заметили одного из подозрительных мужчин в автобусе: он постоянно смотрел на них. Когда мальчики вышли на остановке, то с ними поравнялась машина, где уже сидели двое незнакомцев. Один из них был лысый, а другой без особых примет. Мужчины сказали школьникам, что знакомы с их семьёй, и предложили подвезти, но те проигнорировали услугу. Это разозлило незнакомцев, и они перегородили дорогу ребятам, после чего из машины вышел лысый парень и попытался затащить мальчиков в автомобиль силой.
"Схватил их за шкварник, но ребятам, слава богу, удалось выкрутиться, дать отпор и убежать. Вот эти уроды погнались за ними, мои ребята пытались [спрятаться] где-то в овраге возле камышей, ждали, пока эти уроды уедут", — рассказала мама школьников.
После этого мальчики прибежали домой и рассказали о случившемся матери, а та написала заявление в полицию.
Ранее в Петербурге американец снял штаны перед девочкой в автобусе и выбежал на следующей остановке. Школьница успела сфотографировать извращенца, и его удалось задержать.
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