Лысый мужчина вместе с напарником пытался похитить школьников в Крыму, но те убежали

Братья девяти и двенадцати лет возвращались домой после школы, когда заметили одного из подозрительных мужчин в автобусе: он постоянно смотрел на них. Когда мальчики вышли на остановке, то с ними поравнялась машина, где уже сидели двое незнакомцев. Один из них был лысый, а другой без особых примет. Мужчины сказали школьникам, что знакомы с их семьёй, и предложили подвезти, но те проигнорировали услугу. Это разозлило незнакомцев, и они перегородили дорогу ребятам, после чего из машины вышел лысый парень и попытался затащить мальчиков в автомобиль силой.