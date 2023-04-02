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2 апреля, 12:49

Саудовская Аравия хочет пригласить Башара Асада на саммит Лиги арабских государств

На саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в мае Саудовская Аравия хочет пригласить президента Сирии Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", — сказано в сообщении агентства.

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Ранее Лайф писал о том, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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