Саудовская Аравия хочет пригласить Башара Асада на саммит Лиги арабских государств
На саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в мае Саудовская Аравия хочет пригласить президента Сирии Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", — сказано в сообщении агентства.
Ранее Лайф писал о том, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией.
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