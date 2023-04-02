Саудовская Аравия хочет пригласить Башара Асада на саммит Лиги арабских государств

На саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в мае Саудовская Аравия хочет пригласить президента Сирии Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", — сказано в сообщении агентства.