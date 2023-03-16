Пушилин обратился к президенту Сирии после слов о новых границах России

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента Сирии Башара Асада за слова о признании Дамаском новых границ России. По его словам, ДНР высоко ценит твёрдую и последовательную позицию лидера САР.

"Мы высоко ценим твёрдую и последовательную позицию президента САР Башара Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ РФ, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом", — написал Пушилин в телеграм-канале.