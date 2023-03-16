Пушилин обратился к президенту Сирии после слов о новых границах России
Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил Асада за слова о новых границах России
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Обложка © Kremlin
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента Сирии Башара Асада за слова о признании Дамаском новых границ России. По его словам, ДНР высоко ценит твёрдую и последовательную позицию лидера САР.
"Мы высоко ценим твёрдую и последовательную позицию президента САР Башара Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ РФ, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом", — написал Пушилин в телеграм-канале.
Он также отметил тёплые и дружеские отношения между Донецком и Дамаском. Врио главы ДНР подчеркнул, что регион России нацелен на активное развитие сотрудничества с Сирией. Пушилин назвал приоритетом системный характер социально-экономического партнёрства с Дамаском.
Ранее Башар Асад прибыл с визитом в Москву. В ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным он подтвердил, что поддерживает нашу страну в борьбе со "старыми и новыми нацистами". Сирийский лидер заявил, что руками президента Украины Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. Асад счёл хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране.